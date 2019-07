OFFICIAL: "อิงส์" ลาหงส์ซบนักบุญถาวร

เซาแธมป์ตัน ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการคว้าตัว แดนนี อิงส์ มาร่วมทัพแบบถาวรด้วยสัญญาจนถึงปี 2022

ดาวยิงวัย 26 ปี ถูกลิเวอร์พูลปล่อยให้นักบุญยืมตัวไปใช้งานในฤดูกาลที่ผ่านมา ก่อนทำผลงานยิงไป 8 ประตู จากการลงเล่นทั้งหมด 25 นัด จนได้รับการเซ็นสัญญามาค้าแข้งในถิ่นเซนต์ แมรีส์แบบถาวร ด้วยค่าตัวราว 20 ล้านปอนด์

ทั้งนี้ อิงส์ ซึ่งเคยลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษ 1 นัด เมื่อปี 2015 ไม่ประสบความสำเร็จในช่วงที่อยู่กับหงส์แดง หลังย้ายมาจากเบิร์นลีย์เมื่อปี 2015 หลังได้ลงเล่นไปแค่ 25 เกม ยิงไปเพียง 4 ลูกเท่านั้น

Read the full statement as @IngsDanny formally completes his transfer to #SaintsFC: https://t.co/Dly61ZTlVP