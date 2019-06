OFFICIAL: หมดสัญญา! หงส์แถลงปล่อยตัว สเตอร์ริดจ์, โมเรโน

ลิเวอร์พูล แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการปล่อยตัว ดาเนียล สเตอร์ริดจ์ และ อัลแบร์โต้ โมเรโน ออกจากทีม หลังทั้งคู่กำลังจะหมดสัญญาในวันที่ 30 มิถุนายน

กองหน้าชาวอังกฤษย้ายจากเชลซีมาค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลด์ตั้งแต่ปี 2013 โดยได้ลงเล่นทั้งหมด 160 นัด ยิงได้ 68 ประตู แต่บทบาทในช่วงหลังมักจะต้องนั่งเป็นตัวสำรอง รวมถึงเคยมีช่วงที่ถูกปล่อยให้ เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน ยืมตัวไปใช้งานในครึ่งหลังของฤดูกาล 2017-2018 อีกด้วย

ส่วนแบ็คซ้ายชาวสเปนย้ายจากเซบีญามาอยู่กับหงส์แดงตั้งแต่ปี 2014 ได้ลงเล่นทั้งหมด 141 นัด ยิงได้ 3 ประตู ทว่าในช่วงหลังก็ตกเป็นตัวสำรองเหมือนกับ สเตอร์ริดจ์ โดยเฉพาะในฤดูกาลล่าสุดที่ได้ลงเล่นเพียงแค่ 5 เกมเท่านั้น

#LFC thank @DanielSturridge and @lfc18alberto for their outstanding contributions to the club 🙌



Everyone wishes Daniel and Alberto all the very best for their futures. They will always be a part of the #LFC Family ❤️https://t.co/OH5oeNw4rR