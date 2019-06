OFFICIAL: หงส์คว้า "ฟาน เดน เบิร์ก" หลังดาวรุ่งดัตช์

ลิเวอร์พูล ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการคว้าตัว เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก กองหลังจากพีอีซี ซโวลล์ มาเสริมทัพด้วยสัญญาระยะยาวที่ไม่มีการเปีดเผยรายละเอียด

ดาวเตะวัย 17 ปี เป็นผู้เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ค โดยฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนามให้พีอีซี ซโวลล์ไปทั้งหมด 16 เกมรวมทุกรายการ และกลายเป็นการเสริมทัพรายแรกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ของหงส์แดงด้วย

“มันเป็นความรู้สึกที่น่าอัศจรรย์สำหรับผม กับการมายังสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นความฝันที่เป็นจริง ผมตื่นเต้นมาก" ฟาน เดน เบิร์ก กล่าวกับ liverpoolfc.com

