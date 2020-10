OFFICIAL: สเปอร์สต่อสัญญา'ฟอยธ์'ก่อนปล่อยยืมบียาร์เรอัล

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แถลงจับ ฮวน ฟอยธ์ ต่อสัญญาออกไปถึงปี 2023 ก่อนปล่อยไปเล่นกับ บียาร์เรอัล ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล

กองหลังวัย 22 ย้ายมาอยู่กับไก่เดือยทองในปี 2017 ลงช่วยทีมไป 30 นัด ทำได้ 1 ประตู

อย่างไรก็ดี แนวรับชาวอาร์เจนไตน์เบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงในยุคของ โชเซ มูรินโญ ไม่ได้ ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจย้ายไปเล่นในลาลีกา 1 ซีซัน เพื่อโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

Juan Foyth has signed a new contract with the Club until 2023 and joined Spanish side Villarreal on loan for the remainder of the 2020/21 season.



Best of luck, @JuanMFoyth! 👊#THFC ⚪ #COYS pic.twitter.com/bd5UOQS8x4