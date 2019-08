OFFICIAL: สเปอร์สเสริมต่อเนื่องคว้า 'เซสเซญง'

ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัว ไรอัน เซสเซญง แนวรุกสารพัดประโยชน์ของ ฟูแลม มาร่วมทีมเรียบร้อยแล้ว ด้วยค่าตัวราว 27 ล้านยูโร พร้อมเซ็นสัญญายาวถึงปี 2025

ปีกซ้ายวัย 19 ปี เป็นดาวรุ่งที่พุ่งแรงมากที่สุดคนหนึ่งของเกาะอังกฤษเมื่อ 2 ฤดูกาลก่อน หลังพาเจ้าสัวน้อยคว้าตั๋วเลื่อนชั้นขึ้นมาพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จ แม้ว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาจะไม่สามารถพาทีมอยู่รอดบนลีกสูงสุดได้ แต่ก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นที่สุดในทีม หลังจัดการซัดไป 2 ประตู กับอีก 6 แอสซิสต์ จากการลงสนาม 38 นัด

ในดีลนี้ไก่เดือยทองได้ส่งจอช โอโนมาห์ กองกลางดาวรุ่งมาให้ฟูแลมแบบไม่มีค่าตัวด้วย โดยเซ็นสัญญา 3 ปี พ่วงออปชันต่อสัญญาเพิ่มอีก 1 ปี

"I’m over the moon. It’s a proud moment for me and my family and I’m looking forward to the new challenge."@Joshuaonomah10 💭 #PHONOMAHNAL pic.twitter.com/2EsfJMPIx7