OFFICIAL: สเปอร์สคว้า'โรดอน'ดาวรุ่งสวอนซี

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ประกาศคว้า โจ โรดอน ปราการหลังดาวรุ่งของ สวอนซี ซิตี้ ด้วยค่าตัวเบื้องต้น 11 ล้านปอนด์ และมีโอกาสเพิ่มเป็น 15 ล้านปอนด์ในอนาคต

กองหลังวัย 22 เติบโตขึ้นมาจากอคาเดมีของหงส์ขาว ก่อนทะลุขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี 2018 ลงช่วยทีมไป 54 นัด และติดทีมชาติเวลส์ไปแล้ว 7 เกม

ล่าสุดดาวเตะเวลส์ย้ายมาร่วมทีมไก่เดือยทองแล้ว ด้วยสัญญาถึงปี 2025 และได้รับเสื้อหมายเลข 14

ทั้งนี้ โรดอนกลายเป็นผู้เล่นใหม่คนที่ 3 ในแนวรับของสเปอร์สในซัมเมอร์นี้ ต่อจาก แม็ตต์ โดเฮอร์ตี้ และ เซร์คิโอ เรกีลอน

✍️ We are delighted to announce the signing of Joe Rodon on a permanent transfer from Swansea City, subject to international clearance. #WelcomeRodon ⚪️ #COYS