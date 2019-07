OFFICIAL: สอบผ่าน! เชฟฯยูฯเซ็น 'มอร์ริสัน' อดีตเด็กเทพผี

เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด สโมสรน้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้ตกลงเซ็นสัญญากับ ราเวล มอร์ริสัน อดีตวอนเดอร์คิดของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้ว ด้วยสัญญา 1 ปี พ่วงเงื่อนไขขยายสัญญาในอนาคต

ตัวรุกวัย 26 ปี กลายเป็นนักเตะไร้สังกัดหลังจากถูกออสเตอร์ซุนด์ส ทีมในลีกสวีเดนปล่อยตัวในซัมเมอร์นี้ และเจ้าตัวก็มาร่วมซ้อมช่วงปรีซีซันกับทัพดาบคู่ที่โปรตุเกส และสโมสรก็ตัดสินใจมอบสัญญาให้ในที่สุด

"ราเวล มอร์ริสัน เป็นนักเตะที่มีความสามารถ และเราดีใจที่ดีลนี้มันเกิดขึ้น" คริส วิลเดอร์ เฮดโค้ชเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด กล่าว

✍️ | Exciting forward player Ravel Morrison is the latest addition to Chris Wilder's Premier League squad.



Following a trial period, the former Manchester United academy graduate has signed a one-year deal with an option for a longer stay with the Blades. #SUFC 🔴