OFFICIAL: ส่วนเกินเสือเหลือง! ชูร์เลโยกค้าแข้งลีกรัสเซีย

สปาร์ตัก มอสโกว แถลงยืนยันคว้า อันเดร ชูร์เล แนวรุกส่วนเกินของ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เสริมแนวรุก ด้วยสัญญายืมตัว 1 ฤดูกาล พ่วงอ็อปชันซื้อขาด

ดาวเตะวัย 28 เพิ่งกลับมาจากสัญญายืมตัว หลังย้ายไปเล่นกับ ฟูแลม เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา พร้อมทำไป 6 ประตู แต่ไม่สามารถช่วยทีมรอดพ้นจากการตกชั้น

⚡️ Herzlich Willkommen, Andre Schurrle!



Spartak Moscow and Borussia Dortmund have reached an agreement over the loan deal for Andre Schurrle.



The 28-year-old will join on a season-long loan with an option to make the transfer permanent. #WillkommenSchurrle #SchurrleSigns pic.twitter.com/3IfXYlRNbG