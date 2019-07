OFFICIAL: สวนทางมาโนลาส! โรมารวบ'ดิยาวารา'จากนาโปลี

โรมา แถลงคว้า อามาดู ดิยาวารา กองกลองตัวรับจากนาโปลี ด้วยค่าตัว 21 ล้านยูโร พร้อมสัญญาถึงปี 2024

มิดฟิลด์ทีมชาติกินีย้ายมาเล่นกับอัซซูราในปี 2016 ทำสถิติลงช่วยทีม 74 นัด ทำไป 2 ประตู ก่อนตกลงปลงใจย้ายมาเล่นกับหมาป่ากรุงโรม

