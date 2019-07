OFFICIAL: สถิติใหม่สโมสร! ตราหมีซิวเฟลิกซ์ 126 ล้านยูโร

แอต.มาดริด แถลงคว้า ชูเอา เฟลิกซ์ วอนเดอร์คิดของเบนฟิก้าร่วมทีม ด้วยค่าตัวแพงเป็นประวัติศาสตร์สโมสร 126 ล้านยูโร พร้อมเซ็นสัญญาเป็นเวลา 7 ปี

ตัวรุกวัย 19 ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในซีซันที่ผ่านมา เมื่อทำไป 20 ประตู จาก 42 เกมในทุกรายการ นั่นทำให้ทีมตราหมีเต็มใจทุ่มเงินฉีกสัญญาของเขา เพื่อเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของ อองตวน กรีซมันน์ ที่กำลังจะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนา

