OFFICIAL: ว่างไม่นาน! เบราฮิโนพเนจรเล่นลีกเบลเยียม

ไซโด้ เบราฮิโน ย้ายไปเล่นกับ ซูลเต้ วาเรเก้ม สโมสรในลีกเบลเยียม แบบไม่มีค่าตัวแล้ว ด้วยสัญญา 2 ปี พ่วงอ็อปชันขยายสัญญาอีก 1 ปี

ศูนย์หน้าทีมชาติบุรุนดีเพิ่งยกเลิกสัญญากับ สโต๊ค ซิตี้ เมื่อสองวันก่อน ก่อนล่าสุดเขาจะตัดสินใจย้ายไปหาความท้าทายนอกเกาะอังกฤษ

"ผมเพิ่มความมั่นใจขึ้นมาในเดือนที่ผ่านมา และเพิ่มความสุขในการเล่นฟุตบอล" เบราฮิโน เปิดใจผ่านเว็บไซต์สโมสร

Glad to finally put pen to paper!! New challenge ahead!! Big thanks to @ESSEVEELIVE for showing the belief in me and also the love and support from the fans❤️

Special thanks to @syncglobalsport pic.twitter.com/y0MmOhnSI0