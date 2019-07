OFFICIAL: วิลลาคว้า 'ดั๊กลาส ลุยซ์' วอนเดอร์คิดเรือใบ

แอสตัน วิลลา แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัว ดั๊กลาส ลุยซ์ กองกลางดาวโรจน์ของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ 15 ล้านปอนด์

มิดฟิลด์วัย 21 ปี ย้ายมาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าจากวาสโก้ ดา กามา ในปี 2017 แต่ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ ทำให้ถูกปล่อยยืมกับคิโรนาตลอด 2 ฤดูกาลที่ผ่านมา

และจากการที่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในลาลีกา ทำให้สิงห์ผงาดไม่รอช้าจัดการดึงตัวมาเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ทันที

We are delighted to confirm the signing of Douglas Luiz from Manchester City, subject to a work permit. ✍



👉 https://t.co/UvIoseTarS#WelcomeLuiz #ThursdayMotivation #AVFC