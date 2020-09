OFFICIAL: วิลลาทุบสถิติคว้า'วัตกินส์'ดาวยิงเบรนท์ฟอร์ด

แอสตัน วิลลา แถลงคว้า ออลลี วัตกินส์ กองหน้าฟอร์มเฉียบของเบรนท์ฟอร์ด ด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสร และจับเซ็นสัญญาถึงปี 2025

ดาวยิงชาวอังกฤษทำผลงานได้อย่างร้อนแรงใน เดอะ แชมเปี้ยนชิพ เมื่อซีซันที่แล้ว เมื่อทำไปถึง 26 ประตู และเกือบพาเบรนท์ฟอร์ดตีตั๋วเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีก แต่น่าเสียดายที่พวกเขาไปแพ้ฟูแลมในเกมเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศ

ล่าสุดสิงห์ผงาดจึงไม่รอช้าจัดการดึงหัวหอกวัย 24 เข้ามาเสริมทัพ ด้วยค่าตัวเบื้องต้น 28 ล้านปอนด์ มีโอกาสเพิ่มเป็น 33 ล้านปอนด์ในอนาคต (ขึ้นอยู่กับผลงาน) นั่นทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรทันที ทำลายสถิติของ เวสลีย์ ที่ย้ายมาจาก คลับ บรูจจ์ เมื่อฤดูกาลก่อน ด้วยค่าตัว 22 ล้านปอนด์

ทั้งนี้ ออลลี วัตกินส์ ถือเป็นแข้งใหม่รายที่ 2 ของวิลลาในซัมเมอร์นี้ ต่อจาก แม็ตตี้ แคช ฟูลแบ็คที่ย้ายมาจาก น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 16 ล้านปอนด์

Ollie Watkins: Announced. ✅



Say hello to our new striker! 🙌#WatkinsAnnounced