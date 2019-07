OFFICIAL: วูล์ฟส์ใช้ออปชันซื้อขาดเดนด็องเกอร์

วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส แถลงบนเว็บไซต์สโมสรว่าได้ใช้ออปชันซื้อขาด เลอันโดร เดนด็องเกอร์ จากอันเดอร์เลชท์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังทำผลงานได้น่าประทับใจเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา

มิดฟิลด์ตัวรับวัย 24 ปี ย้ายมาจากอันเดอร์เลชท์ด้วยสัญญายืมตัว พร้อมออปชันซื้อขาดเมื่อซัมเมอร์ปีก่อน และเป็นกำลังสำคัญที่พาวูล์ฟส์จบอันดับที่ 7 ของตาราง มีสิทธิ์ไปเล่นรอบคัดเลือกยูฟ่า ยูโรป้าลีกในฤดูกาลหน้า ทำให้สโมสรจากเวสต์ มิดแลนด์สไม่รอช้าใช้ออปชันนั้นทันที

ทั้งนี้ เดนด็องเกอร์ ลงสนามให้วูล์ฟส์ไปทั้งสิ้น 26 นัดรวมทุกรายการ ทำได้ 2 ประตู

Loan ➡️ Permanent



Leander Dendoncker is now officially a Wolves player after being on loan for the 2018/19 season.



🇧🇪🐺 pic.twitter.com/z1UsNfxH1N