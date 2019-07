OFFICIAL: วูล์ฟส์ยืม 'บาเยโฆ' จากราชันเสริมเกมรับ

วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัว เฆซุส บาเยโฆ แนวรับอนาคตไกลมาจาก เรอัล มาดริด เป็นเวลา 1 ปี เรียบร้อยแล้ว

กองหลังวัย 22 ปีได้รับโอกาสลงสนามราชันชุดขาวเพียง 7 นัดในฤดูกาลที่ผ่านมา และซัมเมอร์นี้ โลส บลังโกสก็ดึงตัวเอแดร์ มิลิเตา จากปอร์โตเข้ามาเสริมทัพอีก ทำให้เจ้าตัวต้องย้ายทีมเพื่อเพิ่มโอกาสลงเล่น และเป็นวูล์ฟที่ได้ตัวไปในที่สุด

Introducing our first new face of the summer! #WelcomeVallejo



✍️🐺 pic.twitter.com/By2dyeF0R7