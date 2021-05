OFFICIAL: วัลค็อตต์เซ็นซบเซาแธมป์ตันถาวร

เซาแธมป์ตัน ประกาศยืนยัน ธีโอ วัลค็อตต์ เซ็นสัญญากับทีมแบบไม่มีค่าตัวแล้ว ด้วยสัญญา 2 ปี

ตัวรุกวัย 32 ย้ายมาเล่นกับนักบุญแดนใต้ ด้วยสัญญายืมตัวในซีซันนี้ และทำไป 10 ประตูจากทุกรายการ

One of our OWN 😇#SaintsFC is delighted to announce it has reached an agreement in principle with @theowalcott for him to return to the club permanently: