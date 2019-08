OFFICIAL: วัตฟอร์ตเซ็นฟรี 'เวลเบ็ค' เสริมหอกสัญญา 3 ปี

วัตฟอร์ด แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัว แดนนี เวลเบ็ค มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัว โดยมอบสัญญายาว 3 ปี

ดาวยิงวัย 28 ปี เพิ่งถูกอาร์เซนอลปล่อยตัวออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ หลังจากเจ้าตัวหมดสัญญากับต้นสังกัด และกลายเป็นแตนอาละวาดที่มอบสัญญาฉบับใหม่ให้

We're delighted to confirm the signing of @England international @DannyWelbeck on a free transfer 🖋️ pic.twitter.com/5S1Lcx7u1C