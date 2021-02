OFFICIAL: ลิเวอร์พูลคว้า'เบน เดวีส์'เติมแนวรับ

ลิเวอร์พูล แถลงคว้า เบน เดวีส์ ปราการหลังจาก เปรสตัน นอร์ธเอนด์ ด้วยสัญญาระยะยาว

หงส์แดงตกลงจ่ายค่าตัวเบื้องต้นให้กับ เปรสตัน นอร์ธเอนด์ 500,000 ปอนด์ บวกกับโบนัสในอนาคตอีก 1.1 ล้านปอนด์ พร้อมปล่อย เซ็ปป์ ฟาน เดน เบิร์ก ย้ายสลับขั้วด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล เพื่อแลกกับการดึงแนวรับชาวอังกฤษเข้ามาแก้วิกฤตในแนวรับ

🤗 Jürgen Klopp explains why @BenDavies1108 joining represents an opportunity for both player and club...