OFFICIAL: ลุยยูซีแอล! สเคอร์เทลซบอตาลันต้า

อตาลันต้า แถลงคว้า มาร์ติน สเคอร์เทล ร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัว ด้วยสัญญา 1 ปี พร้อมรับเสื้อหมายเลข 37

เซ็นเตอร์แบ็ควัย 34 กลายเป็นนักเตะไร้สังกัด หลังจากหมดสัญญากับ เฟเนร์บาห์เช เขาจึงตัดสินใจย้ายมาหาความท้าทายใหม่ในศึก กัลโช เซเรีย อา

