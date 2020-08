OFFICIAL: ลีดส์ทุบสถิติสโมสรคว้า'โรดริโก้ โมเรโน'

ลีดส์ ยูไนเต็ด แถลงคว้า โรดริโก้ โมเรโน กองหน้าจากบาเลนเซีย ด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสร 26 ล้านปอนด์ และจับเซ็นสัญญาถึงปี 2024

หัวหอกวัย 29 เติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมีของ เรอัล มาดริด ก่อนย้ายไปอยู่กับเบนฟิก้า และมาสร้างชื่อกับบาเลนเซีย จนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ ก่อนล่าสุดเขาจะตัดสินใจย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับทีมของ มาร์เซโล บิเอลซา

อย่างไรก็ดี นี่ไม่ใช่ประสบการณ์ค้าแข้งในอังกฤษครั้งแรกของเขา หลังก่อนหน้านี้เคยย้ายมาเล่นในสัญญายืมตัวกับ โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส ในฤดูกาล 2010/11 แล้ว และทำไป 1 ประตู จาก 21 เกม

โมเรโนลงเล่นกับไอ้ค้างคาว 220 นัด ทำได้ 59 ประตู และช่วยทีมคว้าแชมป์โกปา เดล เรย์ 1 สมัย ซึ่งเขากลายเป็นแข้งตัวหลักรายล่าสุดที่โดนปล่อยออกจากทีม ต่อจาก ดานี ปาเรโฆ และ ฟรานซิส โกเกอแลง หลังตอนนี้สโมสรกำลังประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินอย่างหนัก

ขณะที่สถิตินักเตะที่แพงที่สุดในสโมสรของลีดส์ก่อนหน้านี้คือ ริโอ เฟอร์ดินานด์ ที่ย้ายมาจาก เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ด้วยค่าตัว 18 ล้านปอนด์ ในปี 2000

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Rodrigo from Valencia for a club record transfer fee