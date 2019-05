OFFICIAL: ลีดส์คอนเฟิร์มบิเอลซาคุมทัพซีซั่นหน้า

ลีดส์ ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรยืนยันว่า มาร์เซโล บิเอลซา จะยังทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชต่อไปในฤดูกาลหน้า

กุนซือวัย 63 ปี เข้ามาคุมทัพยูงทองเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อน แต่กลับไม่สามารถช่วยเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกได้ หลังพ่ายแพ้ต่อดาร์บี้ เคาน์ตี้ ไปด้วยสกอร์รวม 4-3 ในรอบเพลย์ออฟ รอบรองชนะเลิศ

"ลีดส์ ยูไนเต็ด ยินดีที่จะยืนยันว่าประธานสโมสร อันเดรีย ราดริซซานี ได้ใช้สิทธิอย่างเป็นทางการในการขยายสัญญาของ มาร์เซโล บิเอลซา เป็นฤดูกาลที่สอง"

✍️ | #LUFC are delighted to confirm that Chairman @andrearadri has exercised the option to extend Marcelo Bielsa’s contract for a second season