OFFICIAL: ลีดส์คว้า'ยอเรนเต้'ทีมชาติสเปนคนที่ 2

ลีดส์ ยูไนเต็ด ประกาศคว้า ดิเอโก้ ยอเรนเต้ ปราการหลังของ เรอัล โซเซียดาด ร่วมทีม ด้วยสัญญา 4 ปี คาดค่าตัว 18 ล้านปอนด์

แนวรับวัย 27 กลายเป็นนักเตะทีมชาติสเปนคนที่ 2 ที่ย้ายมาเล่นกับยูงทองในซัมเมอร์นี้ ต่อจาก โรดริโก้ โมเรโน ดาวยิงจากบาเลนเซีย

"ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาอยู่ที่นี่ และมันเป็นความท้าทายที่ดีของผม" เซ็นเตอร์แบ็คชาวสแปนิช กล่าวผ่านเว็บไซต์สโมสร

"มันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมาก ผมกำลังตั้งตารอที่จะได้ลงไปช่วยทีมและเพื่อนร่วมทีม"

ทั้งนี้ ยอเรนเต้ติดทีมชาติสเปนไปแล้ว 5 เกม และมีชื่ออยู่บนม้านั่งสำรองในเกม ยูฟา เนชันส์ ลีก กับ เยอรมัน และ ยูเครน ในเดือนที่ผ่านมาด้วย

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of defender Diego Llorente from Real Sociedad