OFFICIAL: รอบ 517 วัน! ไก่ซื้อแข้งใหม่คว้าดาวรุ่งลีดส์

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ประกาศคว้า แจ็ค คลาร์ก แข้งดาวโรจน์ของ ลีดส์ ยูไนเต็ด ร่วมทีม ด้วยสัญญาถึงปี 2023

ดาวเตะวัย 18 ก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของทีมยูงทองในซีซันที่ผ่านมา พร้อมทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจทันที เมื่อทำไป 2 ประตู จาก 24 เกม

✍️ We are delighted to announce the signing of Jack Clarke from Leeds United.



He has agreed a contract with the Club until 2023 and will return to the Championship side on loan for the 2019/20 season.



📲 Get the latest on our Spurs Official app 👇#WelcomeJack ⚪️ #COYS