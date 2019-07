OFFICIAL: รอนดอนซบต้าเหลียนหวนร่วมงานราฟา

เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน แถลงยืนยันปล่อย ซาโลมอน รอนดอน ย้ายไปเล่นกับ ต้าเหลียน ยี่ฟาง ในศึก ไชนีส ซูเปอร์ ลีก แล้ว โดยไม่มีการเปิดเผยค่าตัวแต่อย่างใด

ดาวยิงวัย 29 จะได้กลับมาร่วมงานกับ ราฟาเอล เบนิเตซ อีกครั้ง หลังทั้งคู่เพิ่งร่วมงานกันในทีม นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา โดยนักเตะทำไป 11 ประตู และช่วยทีมรอดพ้นจากการตกชั้น

Salomon Rondon has joined Chinese Super League side Dalian Yifang.



