OFFICIAL: รูกานีต่อสัญญายูเวนตุสถึง 2023

ยูเวนตุส ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับกองหลังเด็กปั้นอย่าง ดานิเอเล รูกานี ออกไปจนถึงปี 2023 เป็นที่เรียบร้อย

แนวรับชาวอิตาเลียน ย้ายจากเอ็มโปลีมาอยู่กับม้าลายตั้งแต่ยังเป็นนักเตะเยาวชนตั้งแต่ปี 2012 ก่อนจะได้รับโอกาสลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในปี 2015 โดยจนถึงปัจจุบันนี้ เขาลงเล่นไปแล้วทั้งหมด 81 นัด ยิงได้ 7 ประตู พร้อมคว้าแชมป์กัลโช เซเรีย อา และโคปปา อิตาเลีย ได้รายการละ 3 สมัย

The signature moment! Together until 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ ⚪️⚫️♥ pic.twitter.com/TVJ8vIyxz1