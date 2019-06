OFFICIAL: ยอเรนเต้ชูเสื้อตราหมีเสียบเบอร์โรดรี้

แอตเลติโก มาดริด แถลงผ่านเว็บไซต์ของสโมสรเปิดตัว มาร์กอส ยอเรนเต้ กองกลางคนใหม่ของทีม พร้อมมอบเสื้อเบอร์ 14 ของ โรดรี้ ให้แทน

กองกลางวัย 24 ปีย้ายมาจากเรอัล มาดริดในซัมเมอร์นี้ ด้วยค่าตัว 36 ล้านปอนด์ และเซ็นสัญญาระยะยาวเป็นเวลา 5 ปี

ทั้งนี้ จากการที่ได้รับเบอร์ 14 ซึ่งเป็นเบอร์ปัจจุบันของ โรดรี้ กองกลางตัวเก่งของทีม ทำให้เหมือนเป็นสัญญาณแน่ชัดแล้วว่า มิดฟิลด์ตัวรับรายนี้ใกล้ที่จะไปโลดแล่นในเกาะอังกฤษกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่กำลังหาตัวตายตัวแทนของแฟร์นันดินโญ

