OFFICIAL: ม้าลายคว้าเปเญกรินี, สปินัซโซลาสลับซบโรมา

ยูเวนตุส ประกาศคว้า ลูก้า เปเญกรินี ฟูลแบ็คอนาคตไกลของโรมาร่วมทีม ด้วยสัญญาถึงปี 2023

กองหลังทีมชาติอิตาลีชุด U21 ผ่านการตรวจร่างกายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังเจ้าม้าลายตกลงจ่ายค่าตัวของเขา 22 ล้านยูโร โดยจะแบ่งชำระในเวลา 3 ปี

ขณะเดียวกัน เบียงโคเนรียังแถลงปล่อย ลีโอนาร์โด้ สปินัซโซลา แบ็คซ้ายของทีม ย้ายสลับขั้วไปเล่นกับหมาป่าเหลืองแดงด้วย

โดยโรมาจะแบ่งจ่ายค่าตัวของนักเตะให้กับยูเว่ในเวลา 3 ปีเช่นกัน

Welcome to #ASRoma, Leonardo Spinazzola! 🐺



More details ➡️ https://t.co/DB33yuliQb pic.twitter.com/Igohtsu1dZ