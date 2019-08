OFFICIAL: มือสองคนใหม่! หงส์เซ็น "อาเดรียน ไร้ค่าตัว

ลิเวอร์พูล ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการเซ็นสัญญาคว้า อาเดรียน อดีตผู้รักษาประตูเวสต์แฮม ยูไนเต็ด มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัว

นายด่านชาวสเปนกลายเป็นผู้เล่นไร้สังกัด หลังหมดสัญญากับขุนค้อนไปเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้ถูกหงส์แดงดึงมารับบทมือสองของ อลิสซอน เบ็คเกอร์ แทนที่ ซิมง มิโญเลต์ ซึ่งตัดสินใจย้ายไปอยู่กับคลับ บรูช

“ผมรู้สึกมีความสุขจริง ๆ ที่ได้มาอยู่ที่นี่ และได้ร่วมงานกับสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ หวังว่าผมจะได้เริ่มต้นกับทีมในสนามโดยเร็วที่สุด" มือกาววัย 32 ปี กล่าวกับ Liverpoolfc.com

"I’m feeling really happy; really happy to be here and to work in this great club"



