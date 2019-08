OFFICIAL: ฟอเรสต์ซิว 'เจนกินสัน' ฟูลแบ็คกันเนอร์สเสริมแกร่ง

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัว คาร์ล เจนกินสัน แบ็คขวาของ อาร์เซนอล มาร่วมทีมเรียบร้อยแล้ว ด้วยค่าตัว 2 ล้านยูโร พร้อมมอบสัญญายาว 3 ปี

ฟูลแบ็ควัย 27 ปี ลงเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาให้ไอ้ปืนใหญ่เพียง 8 นัดรวมทุกรายการ และถึงแม้ว่าอูไน เอเมรีจะให้โอกาสเจ้าตัวลงเล่นบ่อยครั้งในช่วงปรีซีซันที่ผ่านมา แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยู่ในแผนการทำทีมอยู่ดี ทำให้ตัดสินใจอำลาเอมิเรตส์ สเตเดี้ยมที่อยู่มานานถึง 8 ปีในที่สุด

🤝 Jenkinson joins!#NFFC are delighted to announce the signing of England international defender @carljenkinson for an undisclosed fee from @Arsenal on a three-year contract. pic.twitter.com/JbeH0aERUv