OFFICIAL: ฟิออเรนตินาเซ็นฟรีโบนาเวนตูราร่วมทัพ

ฟิออเรนตินา ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสร เรื่องการคว้าตัว จาโคโม โบนาเวนตูรา มาเสริมทัพแบบไม่มีค่าตัว

กองกลางวัย 31 ปี กลายเป็นแข้งฟรีเอเยนต์หลังหมดสัญญากับเอซี มิลาน ช่วงจบฤดูกาลล่าสุด ก่อนจะเดินทางมาตรวจร่างกายกับต้นสังกัดใหม่ไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดี และได้เซ็นสัญญญาเป็นนักเตะป้ายแดงของม่วงมหากาฬในที่สุด

ทั้งนี้ โบนาเวนตูรา สร้างชื่อจากการค้าแข้งให้ปีศาจแดงดำตั้งแต่ปี 2014-2020 ลงสนามทั้งหมด 184 เกม ทำได้ 35 ประตู กับ 30 แอสซิสต์ พร้อมคว้าแชมป์ซูแปร์โคปปา อิตาเลียนา ได้ในปี 2016 รวมถึงยังเคยลงเล่นให้ทีมชาติอิตาลี 14 นัดอีกด้วย

B O N A V E N T U R A 💜



Jack Bonaventura is a new Fiorentina player ⚜️#ForzaViola 💜 #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard 🖌 pic.twitter.com/ZhJukaQlI3