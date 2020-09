OFFICIAL: ฟิออเรนตินาเซ็นฟรี'บาเลโร'คืนถิ่น

ฟิออเรนตินา แถลงคว้า บอร์ฆา บาเลโร มิดฟิลด์ประสบการณ์สูง กลับมาร่วมทีมอีกคำรบ

ห้องเครื่องวัย 35 กลายเป็นผู้เล่นไร้สังกัด หลังหมดสัญญากับ อินเตอร์ มิลาน ในซัมเมอร์นี้

ล่าสุดจอมทัพชาวสแปนิชตัดสินใจย้ายคืนรังวิโอลาแบบไร้ค่าตัว หลังก่อนหน้านี้เคยอยู่กับทีมระหว่างปี 2012-2017 ทำไป 17 ประตู จาก 212 เกม

ทั้งนี้ บาเลโรจะสวมเสื้อเบอร์ 6 ของม่วงมหากาฬลงเล่นในซีซันนี้

