OFFICIAL: ฟิออเรนตินาดึง'กาเยฆอน'เสียบเคียซา

ฟิออเรนตินา ประกาศคว้า โฆเซ กาเยฆอน เสริมแนวรุกแบบไม่มีค่าตัว

ปีกจอมเก๋าชาวสแปนิชกลายเป็นผู้เล่นไร้สังกัด หลังจากหมดสัญญากับนาโปลีในซัมเมอร์นี้ ก่อนล่าสุดเขาจะตัดสินใจค้าแข้งในอิตาลีต่อไปกับม่วงมหากาฬ

แนวรุกวัย 33 ทำไป 82 ประตู กับ 78 แอสซิสต์ จาก 350 เกมกับอัซซูรา และช่วยทีมคว้าแชมป์โคปปา อิตาเลีย 2 สมัย

ทั้งนี้ กาเยฆอนจะเข้ามาทดแทน เฟเดริโก้ เคียซา ในแนวรุกของวิโอลา หลังดาวรุ่งทีมชาติอิตาลีย้ายไปเล่นกับยูเวนตุส

C A L L E J Ó N 💜🇪🇸



José María Callejón is a new Fiorentina player ⚜️#ForzaViola 💜 #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard 🎨 pic.twitter.com/i04UZllxhz