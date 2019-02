OFFICIAL: ผีแถลงปล่อยเฟลไลนีซบซานตง

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงปล่อยตัว มารูยาน เฟลไลนี ไปร่วมทีม ซานตง ลู่เนิง ในศึกไชนีส ซูเปอร์ ลีก

ดาวเตะวัย 31 แทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามในยุคของโอเล กุนนาร์ โซลชา ทำให้เจ้าตัวตัดสินใจหาความท้าทายใหม่ในลีกแดนมังกร

คาดว่า กองกลางทีมชาติเบลเยียมจะเซ็นสัญญากับ ซานตง ลู่เนิง ถึงปี 2022 พร้อมรับค่าจ้าง 235,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียว

สำหรับเฟลไลนีย้ายมาเล่นกับปีศาจแดงมาตั้งแต่ซัมเมอร์ 2013 ลงสนามไป 177 นัด ทำได้ 22 ประตู ช่วยทีมคว้าแชมป์เอฟเอ คัพ, ลีกคัพ และยูโรป้าลีกอย่างละ 1 สมัย

ขณะเดียวกัน เขาจะมีโอกาสพบกับ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ในฐานะรองแชมป์โตโยต้า ไทยลีก ในเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2019 รอบเพลย์ออฟ รอบ 3 ด้วย ในกรณีที่ แข้งเทพ เปิดบ้านชนะ ฮานอย เอฟซี แชมป์ลีกจากเวียดนาม ได้ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้

Wishing you all the best for the future, @Fellaini. A big thank you for everything at #MUFC!