OFFICIAL: ปาดบิ๊กทีม! แฮร์ธาซิว'ปิออนเท็ค'ล่าสกอร์

แฮร์ธา เบอร์ลิน แถลงคว้า คริสตอฟ ปิออนเท็ค ดาวยิงจาก เอซี มิลาน ด้วยสัญญาถึงปี 2023 คาดค่าตัว 27 ล้านยูโร

กองหน้าวัย 24 เพิ่งย้ายมาเล่นกับปีศาจแดงดำเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา ทำไป 5 ประตู จาก 20 เกม แต่เขาได้รับโอกาสลงเล่นอย่างจำกัดในช่วงหลัง เขาจึงต้องการย้ายทีมเพื่อโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ ท่ามกลางความสนใจจากบิ๊กทีมในยุโรปอย่าง เชลซี, แมนฯ ยูฯ และสเปอร์ส

แต่สุดท้ายกลับเป็นทีมหญิงชราที่ปาดหน้าคว้าหัวหอกชาวโปแลนด์มาครอง โดยนักเตะจะสวมเสื้อเบอร์ 7 ลงล่าตาข่ายในช่วงที่เหลือของฤดูกาล

"ผมมีความสุขมากที่การย้ายทีมเสร็จสิ้น วิธีที่สโมสรนี้โน้มน้าวใจผมนั้น ผมคิดว่ามันเป็นการย้ายทีมที่ถูกต้องแล้ว" ปิออนเท็ค เปิดใจผ่านเว็บไซต์สโมสร

"ผมตื่นเต้นมากที่จะได้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ ผมต้องการช่วยทีมพัฒนาผลงานและหวังว่าจะทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำ"

