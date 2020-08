OFFICIAL : ปิดดีลรายวัน! เชลซีคว้า 'ติอาโก้ ซิลวา' คุมแนวรับ

เชลซี แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้า ติอาโก้ ซิลวา กองหลังชาวบราซิเลียน มาร่วมทีมเรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้านี้ สิงห์บลูส์ เพิ่งเปิดตัว มาล็อง ซาร์ แนวรับดาวรุ่งจากนีซ มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวเมื่อวานที่ผ่านมา โดยพวกเขายังตกเป็นข่าวกับ ติอาโก้ ที่เพิ่งแยกทางกับปารีส แซงต์-แชร์กแมง หลังจบฤดูกาลล่าสุดมาหมาด ๆ โดยนักเตะเพิ่งจะผ่านการตรวจร่างกายกับสโมสรในวันนี้

ล่าสุด เชลซี แถลงว่าพวกเขาตกลงคว้าตัว ติอาโก้ ซิลวา มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวแล้ว โดยนักเตะจะเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา 1 ปีพร้อมอ็อปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก 1 ปี

ทั้งนี้ ซิลวา ถือเป็นการเสริมทัพนักเตะรายที่ 5 ของทีมต่อจาก ฮาคิม ซิเย็ค, ติโม แวร์เนอร์, เบน วิลเวลล์ และ มาล็อง ซาร์

‘ผมมีความสุขมากที่ได้ย้ายมาอยู่กับเชลซี ผมยืนดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใทีมที่น่าตื่นเต้นของแฟรงค์ แลมพาร์ดสำหรับฤดูกาลหน้า และผมมาที่นี่เพื่อท้าทายเกียรติยศ แล้วเจอกันแฟนเชลซี ผมตั้งตารอการลงเล่นในสนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ในเร็ว ๆ นี้’

สำหรับ ติอาโก้ ซิลวา เพิ่งดบกมือลา เปแอสเช หลังค้าแข้งร่วมกับทีมนาน 8 ปี คว้าแชมป์รวม 23 รายการ และเป็นการคว้าชแมป์ลีกเอิง ถึง 7 สมัยด้วยกัน

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva