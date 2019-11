OFFICIAL: ปิดฉาก2ปี! ซลาตันแยกทางแอลเอ

ซลาตัน อิบราฮิโมวิช ดาวยิงคนดังของ แอลเอ แกแล็คซี คอนเฟิร์ม เขาจะอำลาทีมหลังจากหมดสัญญาในเดือนธันวาคมนี้

หัวหอกวัย 38 ย้ายมาเล่นในเมเจอร์ลีกในปี 2018 พร้อมทำผลงานได้อย่างสุดยอด เมื่อซัลโวไปถึง 52 ประตู จาก 56 เกมในลีก แต่เขาไม่สามารถพาต้นสังกัดไปถึงตำแหน่งแชมป์ได้

ล่าสุดกองหน้าชาวสวีดิชตัดสินใจปิดฉากเส้นทางค้าแข้งกับทีมแล้ว พร้อมยืนยันว่าเขาจะยังเล่นฟุตบอลอาชีพต่อไป

อ่านบทความต่อด้านล่าง

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr