OFFICIAL: บาเยิร์นเปิดตัว 'ปาวาร์' เสียบเบอร์ฮุมเมลส์

บาเยิร์น มิวนิค จัดงานเปิดตัว เบนฌาแมง ปาวาร์ กองหลังคนใหม่จากสตุตการ์ทอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบเสื้อหมายเลข 5 ลุยศึกบุนเดสลีก้าฤดูกาลหน้า

ปราการหลังทีมชาติฝรั่งเศสเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเสือใต้ตั้งแต่เดือนมกราคมด้วยค่าตัว 35 ล้านยูโร หลังเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติฝรั่งเศสชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2019 และทำผลงานได่ดีกับทัพม้าขาว

"ผมมีความสุขมากที่ได้เป็นนักเตะบาเยิร์น มิวนิคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป" ปาวาร์ กล่าวในงานเปิดตัว

"ผมมีความกระหายที่จะคว้าแชมป์ เป้าหมายของผมสูงมากเช่นเดียวกับบาเยิร์น นั่นจึงทำให้ผมเลือกเซ็นสัญญากับสโมสรแห่งนี้"

"ที่นี่คือสโมสรที่ดีที่สุดสำหรับผม"

Join us in wishing a warm welcome to our new number 5️⃣, @BenPavard28! #ServusBenjamin pic.twitter.com/3pApALEZDS