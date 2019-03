OFFICIAL: บาเยิร์นทุบสถิติคว้าแอร์กนองเดซ 80 ล้านยูโร

บาเยิร์น มิวนิค ทุ่มเงิน 80 ล้านยูโรฉีกสัญญา ลูก้าส์ แอร์กนองเดซ กองหลังของแอตเลติโก้ มาดริด มาร่วมทีม

ดาวเตะทีมตราหมีกำลังมีปีที่ยอดเยี่ยม หลังคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2018 ร่วมกับทีมชาติฝรั่งเศส และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัด

โดยทัพเสือใต้ตกเป็นข่าวกับปราการหลังทีมชาติฝรั่งเศสมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ก่อนที่จะตัดสินใจทุ่มเงิน 80 ล้านยูโรเป็นสถิติของสโมสรเพื่อฉีกสัญญาคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมด้วยสัญญา 5 ปี

ทั้งนี้ ลูก้าส์ ถือเป็นนักเตะรายที่สองที่ทัพเสือใต้เซ็นสัญญามาร่วมทีมต่อจาก เบนฌาแมง ปาวาร์ แบ็คขวาเพื่อนร่วมชาติ โดยทั้งสองคนจะเดินทางมาร่วมสโมสรใหม่ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

BREAKING ❗❗ #FCBayern are delighted to announce the signing of Lucas #Hernández on a five-year deal from 1st July 2019. 🇫🇷#FCBayern #MiaSanMia #ServusLucas pic.twitter.com/r3aaFQ5mum