OFFICIAL: บาร์ซาสอย 'แบร์รี' เด็กปั้นเวสต์บรอมเข้าทีมเยาวชน

บาร์เซโลนา แถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัว ลุย แบร์รี กองหน้าดาวรุ่งจากเวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน มาเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ โดยคาดการณ์กันว่าค่าตัวจะอยู่ประมาณที่ 235,000 ปอนด์ และจะได้ลงเล่นกับทีมชุด U19 ในฤดูกาลที่จะถึงนี้

🔵🔴📝 Louie Barry has joined FC Barcelona. 🇬🇧 The 16-year-old English striker, signed from West Bromwich Albion, will play for the Under-19s A team.



👍 Welcome to Barça, Louie!