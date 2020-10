OFFICIAL: บาร์ซาปล่อยยืม'โตดิโบ'ซบเบนฟิก้า 2 ฤดูกาล

บาร์เซโลนา ประกาศปล่อย ฌอง-แคลร์ โตดิโบ ย้ายซบเบนฟิก้า ด้วยสัญญายืมตัว 2 ฤดูกาล ในราคา 2 ล้านยูโร พ่วงอ็อปชันซื้อขาดในราคา 20 ล้านยูโร

กองหลังวัย 20 ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของ โรนัลด์ คูมัน กุนซือเจ้าบุญทุ่ม ขณะที่สโมสรต้องการปล่อยนักเตะแลกกับเม็ดเงินสู่ทีม ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจย้ายไปเล่นกับยอดทีมจากโปรตุเกสในที่สุด

ทั้งนี้ โตดิโบย้ายมาจากตูลูสในเดือนมกราคมปี 2019 และมีโอกาสลงช่วยบาร์ซาแค่ 5 เกม

LATEST NEWS! Agreement with Benfica for loan of @jctodibo