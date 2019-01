OFFICIAL: บาร์ซาซิวเด็กแซมบ้าก่อนปล่อยยืมเบติส

บาร์เซโลนา แถลงยืนยัน พวกเขาบรรลุข้อตกลงคว้า เอเมอร์สัน กองหลังอนาคตไกลของ แอตเลติโก้ มิเนย์โร ด้วยค่าตัว 12 ล้านยูโร

แบ็คขวาวัย 20 ตกลงเซ็นสัญญากับอาซูลกรานาถึงปี 2024 ก่อนถูกปล่อยไปเล่นกับ เรอัล เบติส ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลทันที

วอนเดอร์คิดแซมบ้าเพิ่งย้ายมาเล่นกับ แอตเลติโก้ มิเนย์โร เมื่อปีที่ผ่านมา พร้อมทำไป 1 ประตู กับ 1 แอสซิสต์ จาก 25 เกม ปัจจุบันเขาอยู่ระหว่างช่วยทีมชาติชุด U20 ทำศึกชิงแชมป์อเมริกาใต้

ทั้งนี้ เอเมอร์สันถือเป็นแข้งใหม่รายที่ 4 ของบาร์ซาในเดือนมกราคมนี้ ต่อจาก เจย์สัน มูริโย, เควิน-ปรินซ์ บัวเต็ง และ แฟรงค์กี้ เดอ ยอง โดยสองรายแรกนั้นย้ายมาร่วมทีมแล้วด้วยสัญญายืมตัว ส่วนรายสุดท้ายจะย้ายมาร่วมทีมตอนซัมเมอร์

