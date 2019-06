OFFICIAL: บิลิชคัมแบ็คอังกฤษนั่งกุนซือเวสต์บรอมฯ

เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการแต่งตั้งให้ สลาเวน บิลิช รับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ โดยเซ็นสัญญาทั้งสิ้น 2 ปี

ฤดูกาลที่ผ่านมา เดอะ แบ็กกี้ส์ ชวดเลื่อนชั้นกลับขึ้นสู่พรีเมียร์ลีก หลังจบเพียงอันดับ 4 ในอีเอฟแอล แชมเปี้ยนชิพ ก่อนจะไปแพ้แอสตัน วิลลา ในช่วงเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศ ทำให้ในฤดูกาลใหม่ตัดสินใจเปลี่ยนตัวกุนซือจาก เจมส์ ชาน มาเป็นเทรนเนอร์สัญชาติโครเอเชีย

"แน่นอนว่าผมยินดีที่ได้รับโอกาสนี้ ทีมควรต้องพัฒนาผลงานในสนาม และทีมก็เชื่อมั่นในการได้กลับไปสู่พรีเมียร์ลีก ด้วยการวางโปรเจ็คท์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว" โค้ชวัย 50 ปี กล่าวกับ wba.co.uk

We're delighted to announce Slaven Bilić as our new Head Coach...



Welcome, Slav!#SuperSlav | #WBA https://t.co/Q9xnjFzBDs