OFFICIAL: นอริชเซ็นมือปืนสวิสลุยพรีเมียร์ลีก

นอริช ซิตี้ น้องใหม่พรีเมียร์ลีก แถลงคว้า โจซิป เดอร์มิช กองหน้าจาก โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค ด้วยสัญญา 3 ปี คาดค่าตัว 15.7 ล้านปอนด์

ดาวยิงวัย 26 ติดทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ 32 เกม ทำไป 10 ประตู และผ่านการลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้ว 2 สมัย

We are delighted to announce that striker Josip Drmic is set to join the Club from July 1! 🤝😁 #ncfc



