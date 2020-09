OFFICIAL: นิวคาสเซิลเซ็นฟรี'เฟรเซอร์'ตามติดวิลสัน

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด แถลงคว้า ไรอัน เฟรเซอร์ ร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัว ด้วยสัญญาถึงปี 2025

ตัวรุกวัย 26 กลายเป็นผู้เล่นไร้สังกัด หลังหมดสัญญากับ บอร์นมัธ ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ก่อนล่าสุดเขาจะตกลงปลงใจย้ายมาอยู่กับสาลิกาดง

"ผมมีความสุขมาก ๆ ผมเดินทางมาชมสโมสรเมื่อวันก่อน ผมเห็นแต่สิ่งดี ๆ ผู้จัดการทีม สนาม, แฟนบอล และข้อความที่ผมได้รับ" ปีกทีมชาติสก็อตแลนด์ เปิดใจผ่านเว็บไซต์สโมสร

"ผมไม่ต้องคิดเลยกับการที่จะได้ลงเล่นในสนามที่ยิ่งใหญ่และมีแฟนบอลที่คลั่งไคล้แบบนี้ ผมแทบรอที่จะแสดงผลงานให้ทุกคนได้เห็นไม่ไหวแล้ว หวังว่าผมจะสามารถช่วยทีมกลับไปอยู่จุดที่ควรอยู่ได้"

นั่นเท่ากับ เฟรเซอร์จะได้หวนกลับมาร่วมงานกับ คัลลัม วิลสัน อดีตเพื่อนร่วมทีมบอร์นมัธอีกครั้ง หลังหอกชาวอังกฤษเพิ่งย้ายมาร่วมทีมนิวคาสเซิลก่อนหน้าไม่กี่ชั่วโมง

ทั้งนี้ เฟรเซอร์กลายเป็นแข้งใหม่รายที่ 4 ของสาลิกาดงในซัมเมอร์นี้ ต่อจาก เจฟฟ์ เฮนดริค, มาร์ค กิลเลสพี และคัลลัม วิลสัน

✍️ #NUFC are thrilled to announce the signing of Ryan Fraser on a five-year deal!



Welcome, Ryan! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿👊