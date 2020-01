OFFICIAL: นิวคาสเซิลยืม'โรส'จากสเปอร์ส

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด แถลงคว้า แดนนี โรส แบ็คซ้ายจากสเปอร์ส ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล

กองหลังวัย 29 ได้รับโอกาสลงเล่นอย่างจำกัดในยุคของ โชเซ มูรินโญ ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจย้ายมาเล่นกับสาลิกาดง เพราะต้องการมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษไปทำศึกยูโร 2020 ในซัมเมอร์นี้

แนวรับเลือดผู้ดีจะใส่เสื้อหมายเลข 28 และมีลุ้นลงประเดิมสนามในเกมพรีเมียร์ลีกกับ นอริช ซิตี้ ในวันเสาร์นี้ทันที

ทั้งนี้ โรสถือเป็นแข้งใหม่รายที่ 3 ของนิวคาสเซิลในตลาดฤดูหนาว ต่อจาก นาบิล เบนตาเลบ และ วาเลนติโน ลาซาโร

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Danny Rose from @SpursOfficial on loan until the end of the season.



Welcome to Newcastle United, Danny!