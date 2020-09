OFFICIAL: นิวคาสเซิลคว้า'วิลสัน'ล่าสกอร์

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด แถลงคว้า คัลลัม วิลสัน กองหน้าจากบอร์นมัธ ด้วยสัญญา 5 ปี คาดค่าตัว 20 ล้านปอนด์

กองหน้าวัย 28 อยู่กับ เดอะ เชอร์รีส์ มาตั้งแต่ปี 2014 ทำไป 67 ประตู จาก 187 เกม ก่อนล่าสุดจะตัดสินใจย้ายมาค้าแข้งกับสาลิกาดง หลังต้นสังกัดเก่าตกชั้นลงไปเล่นใน เดอะ แชมเปี้ยนชิพ ในฤดูกาลนี้

"ตั้งแต่นาทีแรกที่ผมรู้ว่านิวคาสเซิลแสดงความสนใจ มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจผมมาก ๆ" หัวหอกชาวอังกฤษ เปิดใจผ่านเว็บไซต์สโมสร

"นี่คือสโมสรที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ พวกเขามีกองหน้าชั้นยอดหลายคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมจะพยายามทำให้ได้สักครึ่งหนึ่งของพวกเขา"

ทั้งนี้ วิลสันถือเป็นแข้งใหม่รายที่ 3 ของนิวคาสเซิลในซัมเมอร์นี้ ต่อจาก เจฟฟ์ เฮนดริค และ มาร์ค กิลเลสพี

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Callum Wilson from @afcbournemouth on a four-year deal!



Welcome, Callum! 🙌