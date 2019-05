OFFICIAL: ที่เดิมเปลี่ยนตำแหน่ง! อัลซาดด์ตั้ง "ชาบี" คุมทัพ

อัล ซาดด์ ประกาศผ่านทวิตเตอร์ของสโมสรเรื่องการแต่งตั้งให้ ชาบี เอร์นานเดซ รับตำแหน่งกุนซือคนใหม่ด้วยสัญญา 2 ปี

🚨 OFFICIAL: #Xavi Hernandez will take over as the head coach of #AlSadd from the beginning of the next season!#Qatar https://t.co/FvSOTLqyQp