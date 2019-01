OFFICIAL: ทุบสถิติโอเวน! สาลิกาซิว'อัลมิรอน'แนวรุกปารากวัย

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด แถลงยืนยันการคว้าตัว มิเกล อัลมิรอน กองกลางของ แอตแลนตา ยูไนเต็ด มาร่วมทีมด้วยค่าตัวสถิติสโมสร เป็นเซ็นสัญญาจนถึงปี 2024

สาลิกาดงทุ่มเงินเป็นสถิติสโมสรราว 21 ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวมิดฟิลด์ทีมชาติปารากวัยมาร่วมทีม ทำลายสถิติตอนซื้อไมเคิล โอเวนจากเรอัล มาดริดที่ 16.8 ล้านปอนด์เมื่อปี 2005 โดยนักเตะจะเซ็นสัญญากับสโมสรยาว 5 ปีครึ่งโดยนักเตะจะสวมเสื้อหมายเลข 24

"ผมมีความสุขและตั้งตารอที่จะเริ่มต้นและพบเพื่อนร่วมทีมใหม่ของผมแล้ว" อัลมิรอน เผยกับ NUFC TV

"ลีกนี้เป็นลีกที่มีการแข่งขันสูง สโมสรแห่งนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และ ราฟา เบนิเตซ เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผมย้ายมาร่วมทีม"

"ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งที่สวยงามสำหรับผมและผมพยายามจะเค้นฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาเพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นที่สโมสรมีต่อตัวผม"

We are delighted to announce the signing of forward Miguel Almirón from @ATLUTD.



The 24-year-old has penned a five-and-a-half-year deal which will keep him at St. James' Park until June 2024.



Full story: https://t.co/5NxxCEHhNx #NUFC pic.twitter.com/a5MV5QBTum