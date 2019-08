OFFICIAL: ทุบสถิติสโมสร! ปืนกระชากเปเป้ 72 ล้านปอนด์

อาร์เซนอล แถลงคว้า นิโกลาส์ เปเป้ ร่วมทีมอย่างเป็นทางการ ด้วยค่าตัวทุบสถิติสโมสร 72 ล้านปอนด์ (80 ล้านยูโร)

ก่อนหน้านี้ เชราร์ โลเปซ ประธานของลีลล์ ยืนยันเองว่า ปีกวัย 24 กำลังจะกลายเป็นสมบัติของไอ้ปืนใหญ่ แถมยังมีภาพหลุดของนักเตะในชุด เดอะ กันเนอร์ส หลุดสะพัดในโลกโซเชียลมีเดียด้วย

ล่าสุดยอดทีมแห่งถิ่น เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม ยืนยันดีลคว้าดาวเตะทีมชาติไอวอรีโคสต์แล้ว นั่นทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรทันที แซงหน้า ปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยอง ที่ย้ายมาจาก โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ด้วยค่าตัว 55 ล้านปอนด์

