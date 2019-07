OFFICIAL: ทุบสถิติสโมสร! นิวคาสเซิลคว้า 'โชลินตอน' เสริมเกมรุก

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัว โชลินตอน กองหน้าอนาคตไกลของ ฮอฟเฟนไฮม์ มาเสริมทัพด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสรเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ 36 ล้านปอนด์ และเซ็นสัญญายาว 6 ปี

ดาวยิงชาวบราซิเลียนกลายเป็นนักเตะคนแรกที่ สตีฟ บรูซ กุนซือคนใหม่ของสาลิกาดงดึงตัวมาเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ หลังจากเจ้าตัวโชว์ผลงานยิง 11 ประตู 9 แอสซิสต์ จากการลงสนาม 35 นัดให้กับทีมหมู่บ้านแห่งความหวังเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา

"ผมมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่" หัวหอกวัย 22 ปี กล่าว

